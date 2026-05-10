AKK Engelli Meclisi Başkanı Yıldıray Çınar: ‘Engellinin emek vererek kazandığı haklar bir bir geriye gidiyor’

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Ankara Kent Konseyi (AKK), “10-16 Mayıs Engelliler Haftası Programı” kapsamında Gençlik Parkı’nda “2. Engelsiz Ankara Festivali’ni yaşama geçiriyor. Engelli yurttaşlar tarafından üretilen ürünlerin satıldığı festivalde, 12 Mayıs’a kadar çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Etkinlikle birlikte, erişilebilirliğin önemine ve yurttaşlar arası eşitliğe dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

‘BİZ OLMAZSAK BU ŞEHİR EKSİK KALIR’

Söz konusu festivalin açılışı, bugün yapılan törenle gerçekleştirildi. Törende açılış konuşmasını, Gökyüzü Vakfı Başkan Yardımcısı ve AKK Engelli Meclisi Dönem Sözcüsü Didem Coral İncili yaptı. İncili, “Bu festivalde amacımız engelli yurttaşlarımız ile toplumun tüm kesimlerini bir araya getirerek farkındalık, birlik ve beraberlik oluşturmaktır. Hep birlikte burada dayanışma içinde olduğumuz için çok mutluyuz” dedi. Daha sonra kürsüye çıkan AKK Engelli Meclisi Başkanı Yıldıray Çınar ise, “Bugün burada sadece bir festivalin açılışını yapmıyoruz. Umutlarımızı büyütüyoruz. Biz de varız demiyoruz, biz olmazsak bu şehir eksik kalır diyoruz. Ne yazık ki engelli hakları konusunda canımızı acıtan gelişmeler var. Eğitim, istihdam ve sosyal haklarda, engellinin emek vererek kazandığı haklar giderek geriye gitmekte, bu da bizi üzmektedir. Bir kaldırıma çıkamamak, kapıda kalmak, insanın canını acıtıyor. Ama biz, tam da bu yüzden buradayız. Sorunları sadece anlatmıyoruz, bunları çözüyoruz. Engelli bireyler sadece yardım bekleyen insanlar değil, bu ülkenin memuru, öğrencisi, öğretmeni, annesi ve babasıdır. Erişilebilirlik lütuf degil, temel insan hakkıdır” ifadelerini kullandı.

ABB BAŞKANI YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

ABB Başkanvekili Ertan Işık ve ABB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Mesut Halıcı da, büyükşehrin engelli yurttaşlar için yaşama geçirdiği hizmetleri özetleyerek etkinliğin yapılmasına ve söz konusu daire başkanlığının kurulmasına öncülük eden ABB Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür etti. Etkinlik, açılış gününde engelli yurttaşların yaptığı müzik gösterileriyle sürdü. Tezgahlar, akşam saatlerine kadar yurttaşların gezmesi ve görmesi için açık tutuldu. Çocuklar için oyun alanları da festival alanında yer aldı. Festival, bilinçlendirici söyleşiler, dans ve müzik gösterileri ile birlikte keyifli etkinliklerle 12 Mayıs akşamına kadar sürecek.