Akşehir Belediyesi’nden kırsala tarımsal destek

Akşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleyen bir projeye daha imza attı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yaşama geçirilen proje ile kentte tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, üreticilere örnek olmak ve alternatif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla Adsız Mahallesi’nde belediyeye ait 4 bin 500 metrekarelik alana 5 bin 500 adet lavanta fidanı dikildi. Belediye ekipleri tarafından özenle hazırlanan alanda gerçekleştirilen dikim çalışması hem üretim çeşitliliğini artırmayı hem de kırsal mahallelere yeni bir vizyon kazandırmayı hedefliyor. Mor çiçekleri, kokusu ve yüksek katma değeriyle bilinen lavanta; yağ, sabun, kozmetik ve turizm alanlarında geniş bir kullanım yelpazesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

‘KIRSAL MAHALLELERİMİZ ÜRETSİN, AKŞEHİR KAZANSIN’

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, lavanta bahçesinin yalnızca bir tarım projesi değil, aynı zamanda kırsal kalkınmanın önemli bir adımı olduğunu vurgulayarak “Lavanta hem ekonomik getirisi yüksek hem de görsel olarak bölgeye ayrı bir güzellik katan özel bir bitki. Bu projeyi, üreticilerimize yeni bir ufuk açmak ve kırsal mahallelerimizi desteklemek için hayata geçirdik. Amacımız; kırsalda üretimi artırmak, alternatif tarım ürünlerini teşvik etmek ve köylerimizin kendi değerleriyle güçlenmesini sağlamak. Projemize Adsız Mahallemizden başladık, ilçemize hayırlı olsun” dedi.