Akşehir Belediyesi’nden ramazan pidesine gramaj denetimi

Konya Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde pide üretimi yapan fırınlara ve etli ekmek fırınlarına yönelik Ramazan pidesi ve içli pide hamuru gramaj denetimlerini yoğunlaştırdı. Yurttaşların mağduriyet yaşamaması ve üretimin belirlenen standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan kontrollerde, Ramazan pidesi ve içli pide hamuru gramajları titizlikle incelendi.

Denetimler kapsamında fırınlarda üretilen pideler, ilgili mevzuata uygun olarak tek tek tartılarak kontrol edildi. Yapılan incelemelerde belirlenen gramajın altında olduğu tespit edilen ürünlere el konulurken, kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem uygulandı.

Ramazan Ayı boyunca denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtilirken, vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı. Eksik gramajlı satış yapan işletmelere ise kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi.

Akşehir Belediyesi, Ramazan süresince hem gramaj hem de hijyen kurallarına yönelik denetimlerin artırılarak devam edeceğini bildirdi.