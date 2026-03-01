Alanya Atatürk Caddesi’nde çalışmalar tamamlanıyor

Alanya Atatürk Caddesi’ndeki alt ve üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Alaaddin Keykubat Parkı’ndan başlayan ve kuzey şeridi boyunca Atatürk Anıtı’na kadar devam eden çalışmaların altyapı kısmı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Elektrik, su, doğal gaz, internet, telefon, yağmur suyu drenajı ve aydınlatma sistemleri tamamen yenilenen caddede, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimine geçildi. Alaaddin Keykubat Parkı’ndan başlayan sıcak asfalt çalışmalarının hafta sonu itibariyle Atatürk Anıtı’na ulaşması ve tamamlanması planlanıyor.

3.5 KİLOMETREYE 7 BİN TON ASFALT

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve çalışmaların planlandığı gibi Mayıs ayı içerisinde tamamlanması için yoğun mesai harcıyor. Yağışlı ve zorlu hava koşullarına rağmen gece gündüz çalışan ekipler, sıcak asfalt uygulamasını kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyor. Yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğundaki caddeye toplam 7 bin ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi. Kuzey şeridindeki çalışmaların hafta sonu itibarıyla tamamlanması ve son düzenlemelerin ardından hizmete açılması planlanıyor. Kuzey şeridinin trafiğe açılmasıyla birlikte ulaşım bu güzergahtan sağlanacak, ardından güney şeridindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarına geçilecek.

BÖLGE HALKINDAN BAŞKAN ÖZÇELİK’E TEŞEKKÜR

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar ile birlikte asfalt çalışması yapan personeli ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Atatürk Anıtı yönünde hızla ilerleyen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Özçelik’e vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda esnaf ve vatandaş, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek gece gündüz emek veren tüm personele teşekkür etti. Başkan Özçelik ise, normal şartlarda 3 yılda parça parça tamamlanabilecek bir çalışmayı doğru planlama sayesinde bir kış sezonunda hayata geçirdiklerini belirterek, sabır ve anlayışları için bölge halkına teşekkür etti.

BAŞKAN ÖZÇELİK: PLANLANAN SÜREDE BİTİRECEĞİZ

Çalışmaların son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özçelik, “Asfalt dökülen ve çizgileri çizilen yerleri trafiğe açarak güney şeridindeki çalışmalara başladık. CK Elektrik Türkmenbaşı Sokak önünden kazmaya başladı. Orada ekstradan Güzelyalı Caddesi’ne de gireceğiz. Hem Güzelyalı Caddesi’nde hem Atatürk Caddesi’nde yol aydınlatma ve trafo bağlantıları çalışmaları devam edecek. Elektrik bir noktaya gelince yaklaşık bir hafta sonra ASAT’ın içme suyu hatları başlayacak ve onlarda ana hat olmadığı için hızlı gidecek daha sonra da doğal gaz hatlarını çekmeye başlayacağız. Bina bağlantıları yapılınca asfalt ekibimizi de oraya taşıyıp asfalta başlayacağız. Bir yandan da yeni aydınlatma direklerimiz dikiliyor. Şu anda Türkmenbaşı Sokak tarafındalar. Direk dikme işlemleri trafiği engellememek için geceleri sürüyor. Güney şeridi kuzeye göre daha kısa sürecek çünkü uzunluğu daha kısa. Hava koşulları el verirse planlanan sürede bitireceğiz inşallah” dedi.

BAŞKAN ÖZÇELİK: ÇALIŞAN EMEK VEREN HERKESE ALANYA ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Mahmutlar Mahallesi’nde Şehir Zekeriya Zencirli Caddesi’nde asfalt çalışması yapılacağını belirten Başkan Özçelik, “Kuzey şeridindeki asfalt çalışmaları bitince Mahmutlar’da sıcak asfalt çalışması yapılacak ve ekipler tekrar Atatürk Caddesine dönecek. Atatürk Anıtı’nın doğusunda ise CK Elektrik’in gelecek yıl yapacağı işi bu seneden yaptırdık. Hem elektrik direkleri hem de büyük hatlarını yaptılar. Sahil tarafındaki aydınlatma ve bağlantılar yapıldı. Onlarda güney hattını kısa sürede bitirecek ve kuzey hattına geçecekler. ASAT, Gümüşdere Köprüsü ile Yalı Taksi arasında bir işlem yapacak ve kanalizasyon hatlarındaki tıkanmaların önüne geçecek. Böyle bir risk aldık ama zorundaydık, iyi de oldu. Halkımıza hayırlı olsun. Burada çalışan emek veren herkese Alanya adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.