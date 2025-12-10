Alanya'da aşırı yağışın ardından temizlik çalışmaları başladı

Alanya Belediyesi, hafta sonu etkili olan aşırı yağışların ardından kent genelinde bir temizlik seferberliği başlattı. Özellikle Kızlarpınarı Mahallesi, Alanya Otogarı ve sahil hattında biriken atıklar, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizleniyor.

Şiddetli yağışların ardından, Kızlarpınarı çevresi ve otogar bölgesinde cadde, sokak ve su kanallarında biriken çamur ile atıklar, araç ve ekipman desteğiyle Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temizlendi.

Öte yandan, hava koşulları sonrası denizden kıyıya vuran atıklar nedeniyle sahil şeridinde de temizlik çalışmaları yoğunlaştı.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda, fırtınanın kıyıya taşıdığı plastik, ağaç parçaları ve çeşitli atıklar toplanarak sahiller tekrar temiz, düzenli ve güvenli bir görünüme kavuşturuluyor.

“EKİPLERİMİZ BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE SAHADA”

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, sahadaki çalışmaları değerlendirerek ekiplerin zorlu süreçte büyük bir özveri ortaya koyduğunu söyledi. Koçak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kentimizin birçok noktasında eş zamanlı temizlik çalışmaları yürütüyoruz. Sahillerde ALTİD iş birliğiyle geniş kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattık. Vatandaşlarımızdan ricamız; mesire, piknik ve yeşil alanlarda çöplerini doğaya bırakmamalarıdır. Yağışlarla birlikte bu atıklar akarsulara, oradan da denize taşınıyor ve hem çevre kirliliğine hem de istenmeyen görüntülere neden oluyor. Hep birlikte daha duyarlı olmalıyız. Kentimiz genelinde temizlik ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürecek; çevre sağlığını ve şehir estetiğini korumak için gerekli tüm müdahaleleri hızla yapmaya devam edeceğiz."