Ali Dinçer anısına sosyal demokrat belediyecilik buluşması

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD), Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM), Friedrich Ebert Stiftung ve Etimesgut Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “1. Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri”, 18-19 Nisan tarihlerinde Etimesgut Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, eski Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer anısına düzenleniyor.

İki gün sürecek program, 18 Nisan Cumartesi günü 10.00’da açılış konuşmalarıyla başlayacak. Açılışta Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) Genel Başkanı Sami Doğan, Friedrich Ebert Stiftung (FES) Türkiye Temsilcisi Tina Blohm, SODEM Yönetim Kurulu Başkanı ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun konuşma yapacak.

TARİHSEL BİRİKİM MASAYA YATIRILACAK

Programın ilk gününde çerçeve sunum, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin tarafından gerçekleştirilecek. Ardından eski ASKİ Genel Müdürü Levent Tosun, “Yerel Yönetimlerde Devrim Yapanların Öyküsü” başlıklı sunum yapacak. Saat 14.45’te, Doç. Dr. Ulaş Bayraktar “Bir Deneysel Ütopya olarak Ali Dinçer Belediyeciliği” başlıklı sunumunu yapacak. Programın devamında eski ABB Genel Sekreter Yardımcısı Kadri Atabaş, “Tek Merkezli Yönetim Anlayışının Kırılma Süreci 73-80 Sosyal Demokrat Yerel Yönetiminde Ankara Deneyimi” başlıklı sunum yapacak. Prof. Dr. Nuray Keskin ise “Hak Temelli Yerel Politika Tasarımı İçin Tarihsel Kaynaklar” başlığında değerlendirmelerde bulunacak.

“80 Sonrasına Bakış” oturumunda eski ABB Başkanlık Bürosu kurucusu ve yöneticisi Yüksel Türkili, “1980 sonrası yerel yönetimlerde anılar, deneyimler ve gözlemler” başlıklı sunum yapacak. Doç. Dr. Sonay Bayramoğlu “1980’den günümüze neoliberal belediyeciliğin yükselişi ve çöküşü”nü ele alırken, Prof. Dr. Hatice Kurtuluş “Yeniden toplumcu bir yerel politika için egemen paradigmayı sorgulamak” başlıklı konuşma gerçekleştirecek.

GÜNCEL UYGULAMALAR VE YEREL DENEYİMLER

İkinci gün olan 19 Nisan Pazar günü program, planlama ve uygulama başlıklarına odaklanacak. Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin “Bütünsel planlamanın dört boyutu: Mekân, kalkınma, toplum ve kurum” başlıklı sunum yapacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar “Katılımcı stratejik plan” deneyimini aktaracak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutukluluğu sebebiyle katılamaması nedeniyle yerine CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Sürdürülebilir imar ve planlama” başlıklı sunumu gerçekleştirecek. Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, “Seçilenler ve atananlar ekseninde katılımcı bütçe planlaması”nı ele alacak.

Uygulama oturumlarında Prof. Dr. Muhittin Acar “Politikadan pratiğe alandan gözlemler” başlıklı sunum yapacak. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce “Katılımcı bütçe uygulamaları”nı, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu “Kent içi ulaşım ve kültür sanat uygulamaları”nı, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ise “Yerel eşitlik politikaları ve uygulamaları”nı anlatacak.

DAYANIŞMA VE SOSYAL BELEDİYECİLİK VURGUSU

Etkinliğin son bölümünde “dayanışma” teması ele alınacak. Doç. Dr. Esra Kaya Erdoğan “Dayanışma yerelden mi başlar?” sorusunu tartışmaya açacak. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş “Emekli, genç, anne destekleri” başlığında konuşacak. Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı “Halkın elinden tutan belediyecilik” yaklaşımını aktaracak. Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan ise “Yerel yönetimlerde karşılıklı dayanışma ağı: Hopa deneyimi”ni paylaşacak.