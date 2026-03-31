Alim Karaca: Yurttaşlarımızın hayatına anlam katıyoruz

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 2024 yerel seçimlerinde hem partisinin hem kendisinin oyunu arttırarak, yeniden Fethiye Belediye Başkanlığı görevine seçilmesinin ardından önemli projelere imza atarak, Fethiye’nin geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.

PROJELER SÜRÜYOR

Başkan Karaca ve ekibinin yeni dönemde yaptığı Kültür Evi, Otizm Parkı, Yol ve Altyapı çalışmaları ile Özer Olgun Kültür Mekezi’nin yenilenmesi gibi hizmetler dikkat çekerken, açılış hazırlıkları süren Hayvan Bakım Evi ile Katlı Kapalı Otopark, Gençlik Merkezi, Değirmenbaşı Mesire Alanı ve Avrupa Birliği destekli Yarımada Bisiklet Projelerinin de, önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Fethiye Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Fethiye Kültür Evi’nde, birçok yazar, sinema oyuncusu ve tiyatroculara, düzenlenen etkinliklerde evsahipliği yapıyor. Diğer taraftan kentin önemli kültür ve sanat noktalarından biri olan Özer Olgun Kültür Merkezi’nde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları da tamamlandı. Yenilenme sonrası düzenlenen kokteyl ve konserle birlikte Kültür Merkezi’nin kapıları yeniden açıldı.

FETHİYE-ÖLÜDENİZ YOLUNA 328 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Fethiye Belediyesi, Otizm konusuna da dikkat çekmek için örnek bir projeye imza attı. Özellikle otizmli çocukların akranlarıyla zaman geçirip, sosyal etkinliklerini çoğaltarak eğlenmelerini ve toplumla kaynaşmalarını amaçlayan Otizm Parkı'nın açılışı büyük bir katlımla gerçekleştirildi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Göreve geldiğimiz günden bu yana sadece yol, altyapı yapmıyoruz. Yurtaşlarımızın hayatına anlam katacak, Sosyal belediyecilik projelerine de önem gösteriyoruz” dedi. Ayrıca, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi işbirliğinde, Fethiye-Ölüdeniz yolunda 328 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirildi. Yol ve altyapı çalışmalarının önemli bir kısmı ise geride kaldı. Fethiye’nin en önemli turizm güzergahlarından biri olan Ovacık- Ölüdeniz ve Kayaköy yollarının sıcak asfalt çalışmalarında da sona gelindi.

EN GÜVENİLİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANI

Karaca’nın göreve geldiği günden bu yana yaptığı önemli hizmetler, anketlerde de karşılığını gösterdi. ORC Araştırma Şirketi tarafından Ege Bölgesi’nde gerçekleştirilen “Yerel Yönetimler Güven Endeksi” araştırmasında Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yüzde 60,2’lik güven oyu oranıyla en güvenilir ilçe belediye başkanları arasında yer aldı.

HAYATA GEÇECEK PROJELER

Fethiye Belediyesi tarafından yenilenerek büyütülen Hayvan Bakımevi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hayvan sağlığını esas alan, modern ve donanımlı bir bakımevi olarak tasarlanan projenin temeli geçtiğimiz aylarda atılmıştı. Toplam 37 dönüm arazi üzerine kurulan yeni tesis, 1950 metrekarelik inşaat alanı ve 21 farklı bloktan oluşan yapısıyla yalnızca Fethiye’nin değil, bölgenin de en büyük ve kapsamlı hayvan bakımevlerinden biri olma özelliğini taşıyacak. Ayrıca, Katlı Kapalı Otopark, Gençlik Merkezi, Değirmenbaşı mesire alanı ve Avrupa Birliği destekli Yarımada Bisiklet Projelerinin de önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor.