Altınordu Belediyesi’nden Atatürk’e saygı duruşu niteliğinde bir gece

Milli bayramları coşkuyla kutlayan Altınordu Belediyesi, Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Türk Halk Müziği Kadın Korosu, “Nazım Hikmet’in Şiirleriyle Kuvayımilliye Destanı” adlı müzikal gösteriyle sanatseverlerle buluştu. Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Belediye Başkan Yardımcısı Bahadır Baş, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Daire Başkanı Zabit Yön ile çok sayıda sanatsever katıldı. Araştırmacı-Yazar İbrahim Dizman’ın kurguladığı, Sakine Kuzu’nun şefliğini üstlendiği gösteride, Türk edebiyatının usta ismi Nazım Hikmet Ran’ın unutulmaz dizeleri müzik ve tiyatroyla harmanlandı. Sahne performansına, tiyatro oyuncusu Nurullah Özdemir’in Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı etkileyici sahneler damgasını vurdu. Semah ve zeybek gösterileri ise büyük beğeniyle takip edildi. Şiirlerin, türkülerle iç içe geçtiği gecede duygu dolu anlar yaşandı. Salonu tıklım tıklım dolduran Ordulular, Cumhuriyet’in kuruluş ruhunu ve Nazım Hikmet’in özgürlük temalarını yeniden hissederek unutulmaz bir gece yaşadı.

BAŞKAN TEPE KOROYLA BİRLİKTE PARLA’YI SESLENDİRDİ

Gecenin finalinde sahneye davet edilen Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, koro üyeleriyle birlikte son dönemin simge marşı “Parla”yı seslendirdi. Tüm salonun alkışlarla tempo tuttuğu bu anlarda Cumhuriyet coşkusu doruğa ulaştı. Konser, sanatseverlerin dakikalarca süren alkışlarıyla son buldu. Sahnede sanatseverlere hitap eden Başkan Tepe, “Cumhuriyetimizin 102’nci yılı bir kez daha kutlu olsun. Biz Cumhuriyeti o kadar çok seviyoruz ki, onu kutlamaktan asla yorulmadık, yorulmayacağız. Çünkü bu memleket bizim, bu Cumhuriyet hepimizin. Bu akşam, Türk Halk Müziği Kadın Koromuz bize gerçekten muhteşem bir gece yaşattı. Her bir sanatçımıza, ses ve saz ekibimize, sahne arkasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gurur duyduğumuz, Cumhuriyet coşkusunu yüreklerimizde hissettiğimiz unutulmaz bir akşam oldu. Bu vesileyle, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum” dedi.

SANATSEVERLERDEN TEŞEKKÜR

Konserin ardından etkinlikle ilgili düşüncelerini paylaşan sanatseverler, etkinlik için Altınordu Belediyesine teşekkür etti. İzleyicilerden Ayten Demirkale, “Etkinliği çok güzel buldum ve beğendim. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Cumhuriyeti çok güzel andılar. Bu etkinlikler bizim içimizi aydınlatıyor” dedi. Çisenur Arslan, “Bu tarz gösterilerin devam etmesi bizim için harika. Cumhuriyetin yaşadığını bu şekilde hissettirilmesi çok güzeldi. Kültürümüzü, cumhuriyetimizi devam ettirmenin yolu bu tür etkinlikler. Çünkü cumhuriyet sevgisini çocuklara aşılamamız, gelecek nesillere bunları aktarmamız gerekiyor” diye konuştu. Ahmet Karakoç da, “Ben herkesi çok başarılı buldum. Etkinlik bizleri çok duygulandırdı. Geçmişte yaşananlar tekrar hafızalarımızda canlandı. Benim dedem 9 sene harp yaptı. Dedemin bana anlattıklarını bugün bu salonda yaşadım. Bu etkinlikler daha fazla yapılmalı. Çünkü geçmişin ne olduğunu genç kuşaklarımız maalesef bilmiyor. Bu memleketin nasıl kazanıldığı çocuklara, gençlere bu şekilde anlatılmalı” ifadelerinde bulundu.