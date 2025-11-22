Altınordu Belediyesi’nden kadınlara tamir atölyesi

Günlük yaşamda karşılaştıkları küçük tamiratları kendi başlarına yapabilmelerini desteklemek amacıyla Altınordu Belediyesi, ‘Küçük İşler Tamir Atölyesi’nin kapılarını kadınlara açacak.

Cumhuriyet Mahallesi İhsan Gürdal Teknoloji Tasarım Atölyesi’nde gerçekleştirilecek eğitimlerde kadınlar; mekanik, tesisat ve elektronik alanlarında yaşamı kolaylaştıran temel beceriler edinecek. Kesme, delme, tornalama gibi uygulamalı işlemleri öğrenecek olan kursiyerler, aynı zamanda saç kurutma makinesi, telefon, kumanda gibi günlük hayatta en sık kullanılan küçük ev aletlerinin basit arızalarını kendi başlarına tamir etme yetkinliğine kavuşacak.

KONTENJANLA SINIRLI KURS BAŞVURUSU BAŞLADI

29 Kasım Cumartesi günü başlayacak olan kurs için başvurular alınmaya başladı. Eğitimlere katılmak isteten kadınlar, belediyenin resmi internet adresi üzerinden www.altinordu.bel.tr adresinde yer alan ‘Belediye İşlemleri > Başvurular > Kent Akademi Eğitim Programları’ sekmesine tıklayarak online başvuru yapabilecek. Bir ay boyunca her cumartesi iki ayrı grup halinde düzenlenecek olan eğitimlere başvurular kontenjanla sınırlı olacak.

"EVDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARI KENDİLERİ ÇÖZEBİLECEK"

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Altınordu Belediyesi olarak, kadınlarımızın her alanda kendilerini güçlendirmeleri için yeni bir adım atıyoruz. Günlük yaşamda karşılaşılan küçük tamiratları öğrenebilecekleri, uygulamalı ve keyifli bir eğitim olan ‘Küçük İşler Tamir Atölyesi’ni açıyoruz.

Bu atölye aynı zamanda kadınlarımıza tüketim kültürüne karşı tamir etme bilinci kazandıran, özgüven ve pratik becerilerini geliştiren bir fırsat olacak. Mekanikten tesisata, elektronikten basit onarım çalışmalarına kadar farklı alanlarda temel bilgiler kazanacak kursiyerlerimiz, evlerinde karşılaştıkları sorunları artık kendileri çözebilecekler. Kadınlarımızın kendi hayatlarının tamircisi olabileceğine inanıyor, onları bu eğitimlerle buluşmaya davet ediyoruz” dedi.