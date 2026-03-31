Anamur Belediyesi kısa film yarışması düzenliyor: Büyük ödül 30 bin lira, son başvuru 22 Mayıs

Mersin Anamur Belediyesi 6. Kitap Günleri etkinlikleri kapsamında ödüllü kısa film yarışması düzenleyecek. "Bir Anamur Hikayesi" konulu filmler için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 22 Mayıs 2026 olarak belirlendi.

Anamur'un; doğal ve kültürel zenginliğini yeni nesillere tanıtmak, coğrafyasını yeniden keşfetmek ve korumaya dikkat çekmek amacıyla yapılacak olan yarışmada Seçici Kurul tarafından belirlenen ve ilk üçe girenlere ödüller verilecek.

İlk 8'e giren kısa film - videolar, gerçekleşecek olan 6. Edebiyat ve Kitap Günleri Etkinliğinde gösterimi yapılacaktır.

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANAN KOŞULLAR

Eserler özgün olmalı, sanatsal değeri olmalı, telifli müzik, görüntü kullanılmamalıdır. (Telifsiz müzik önerilir)

İnsan haklarına, doğaya ve yöre halkına saygılı içerik olmalıdır.

Eserler cep telefonu veya her türlü kamera ile çekilebilir, çekimler yatay olarak yapılmalı, slayt şeklinde olmamalıdır.

Yarışmaya katılacak eserler Anamur ve çevresinden çekilmiş olacaktır. Eserlerin süresi maksimum 10 dakikayı geçmeyecektir.

Bir kişi birden çok eser ile yarışmaya katılabilir.

Gönderilen tüm eserlerin yasal sorumluluğu yarışmaya başvuru yapan kişiye aittir. Başvuru sahibi eserin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

Eserde sesi, görüntüsü, adı geçen kişiye ilişkin yasal sorumluluk yarışmaya katılan kişiye aittir.

Yarışmaya katılan kişinin ilk 8'e girmesi halinde ticari amaç gözetmeksizin eser sahiplerinin adı belirtilerek Anamur Belediyesi'nin her türlü etkinliklerinde sınırsız süre ile gösterilmesine müsaade eder. Yarışma şartlarına uymayan eserler değerlendirme dışı kalır.

BİRİNCİYE 30 BİN TL

Birinciye 30, ikinciye 20, üçüncüye 10 bin lira ödül verilecek. Jüri özel ödülü ise 5 bin lira olarak belirlendi. Eserler kultur@anamur.bel.tr adresine veya 0507 509 45 55 telefon numarası üzerinden gönderilecek.



