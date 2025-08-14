Anamur Belediyesi Kitap Festivali edebiyatseverlerden tam not aldı

Mersin Anamur Belediyesi’nin Uluslararası Öykü Günleri Derneği işbirliğiyle 4-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında ilk kez düzenlediği Anamur Belediyesi Kitap Festivali yoğun ilgiyle tamamlandı. Ulusal ve yerel yazarlar, şairler ve sanatçıların katılımıyla 7 gün boyunca söyleşiler, imza günleri, şiir ve müzik dinletileri gerçekleştirildi. Yayınevlerinin açtığı stantlarla vatandaşlar kitaplarla buluşma imkânı buldu. Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, festivalin beklenenin üzerinde ilgi gördüğünü belirterek, “Vatandaşlarımızın yoğun katılımı sayesinde edebiyat ve sanat dolu bir hafta yaşadık. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festivalimizi geleneksel hale getireceğiz. Programımıza katkı sunan tüm sanatçılarımıza, yazarlarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.