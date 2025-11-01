Anamur Tropikal Ürünler Fuarı geride kaldı

Anamur’da yetiştirilen muz, çilek, avokado ve mango gibi tropikal ürünlerle ilgili yarışmalar ve konferansların düzenlendiği Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarı, hem ilçe ekonomisine katkı sağladı hem de üreticiyle sektörün önde gelen firmalarını bir araya getirdi. Anamur Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen fuarda En Ağır Muz Hevengi Yarışması, En Ağır Avokado Yarışması, En Ağır Ejder Meyvesi Yarışması, Tropikal Meyve Sepeti Yarışması, Tropikal Meyve Konulu Resim Yarışması ve Tropik Pasta Yarışması gibi yarışmalar düzenlendi.

‘FUAR ALANI BOŞ KALMADI’

Çevre il ve ilçelerden de katılım sağlanan fuarın her yıl daha geniş kitlelere hitap ettiğini ifade eden Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, “Bu yıl Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarımızın 2.’sini başarı ile tamamladık. Fuar süresince düzenlediğimiz yarışmalar ve konferanslar vatandaşlarımız tarafından ilgiyle takip edildi. Bunun yanı sıra iş makinesi ve traktör bayileri başta olmak üzere fuara katılan firmalar ciddi satışlar yaptı. Yine 4 gün boyunca vatandaşlarımız fuar alanını hiç boş bırakmadı. İlçemize gelen firmalar konaklama ve yeme içme gibi ihtiyaçları için ekonomik bir sirkülasyon sağladı. Bu da gösteriyor ki üretici ile katılımcı firmaların arasında bir köprü görevi gören Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarı yalnızca üreticiye değil bütün kente fayda sağladı” diye konuştu.