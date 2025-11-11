Anamurlular DMD hastası Kuzeyhan için muz dalı bağışına davet edildi

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Anamurlu yurttaşları ilçede yaşayan DMD hastası Kuzeyhan Dahın için başlatılan muz dalı bağışına katkıda bulunmaya davet etti.

Anamur Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan 1 Dönümden 1 Dal Muz Ver kampanyasına kendine ait seralarda üretilen muz ile katkıda bulunan Başkan Deniz, vatandaşların başlatılan yardım kampanyasına sahip çıkarak Kuzeyhan’ın yaşamına katkıda bulunabileceğini ifade etti.

Deniz Ailesi’ne ait 23 dönüm seradan 25 adet muz dalı bağışlandığını ifade eden Başkan Deniz; “Kent protokolünün katılımı ile DMD Savaşçısı evladımız Kuzeyhan için başlatılan 1 Dönümden 1 Dal Muz kampanyası için ailemize ait seralarımızdan 25 adet muz dalı bağışında bulunduk. Bu kampanya iyi yürütülür ve vatandaşlarımıza iyi anlatılabilirse kısa süre içerisinde Kuzeyhan için gerekli olan paranın toplanabileceğini düşünüyorum.

Dayanışmayı ve iyiliği teşvik etmek amacıyla yaptığımız muz dalı bağışına tüm hemşehrilerimizin destek vermesini, kampanyaya katkıda bulunarak Kuzeyhan’ın hayatına dokunmasını rica ediyorum” dedi.