Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 'Yaz Okulu Spor Kursları' için başvurular başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) atıl durumdayken devraldığı ve Başkentlilerin hizmetine kazandırdığı Sincan Atatürk Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde ücretsiz Yaz Okulu Spor Kursları başvuruları başladı. Toplam 7 bin metrekaresi kapalı alandan oluşan tesise 6-16 yaş aralığındaki çocuklar; yüzme, voleybol, basketbol, mini futbol, okçuluk, dart, cimnastik ve güreş olmak üzere 8 farklı branş arasından 2 branş seçerek kayıt yaptırabiliyor.

Yaz Okulu Spor Kursları ile 8 farklı branşta eğitim sunduklarının altını çizen ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Spor Eğitmeni Burcu Özkalp, şu bilgileri paylaştı:

“AMACIMIZ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMAK”

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal destek alan ailelerin çocukları için başlattığımız ücretsiz Yaz Okulu Spor Kurslarımıza bu yıl da büyük bir heyecanla devam ediyoruz. Amacımız; 6-16 yaş aralığındaki çocuklarımızı ekran bağımlılığından biraz olsun uzaklaştırabilmek, onlara spor alışkanlığı kazandırmak ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak. Yaz okulumuzda çocuklarımıza yüzme, voleybol, basketbol, mini futbol, okçuluk, dart, cimnastik ve güreş olmak üzere 8 farklı branşta eğitim sunuyoruz. Eğitimlerimizi, Altınpark 100. Yıl ve Sincan Atatürk Yüzme Havuzu Spor Komplekslerimizde, her biri alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde, profesyonel ve güvenli bir ortamda gerçekleştiriyoruz. Tüm çocuklarımızı bu güzel projeye ortak olmaya, sporla ve sağlıkla sosyalleşmeye davet ediyoruz."

Çocukları ekran bağımlılığından uzaklaştırmayı, onlara spor alışkanlığı kazandırmayı ve fiziksel-sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan program; Altınpark 100. Yıl ve Sincan Atatürk Yüzme Havuzu Spor Kompleksleri'nde, uzman eğitmenler eşliğinde profesyonel ve güvenli bir ortamda yürütülüyor. Proje ile 6-16 yaş aralığındaki çocukların ilgi duydukları alanlara daha iyi odaklanabilmesi ve yaz dönemini daha verimli geçirebilmesi hedefleniyor.

BAŞVURULAR ONLİNE

Kurslardan yararlanmak isteyenler, “https://sosyalhizmetler.ankara.bel.tr/basvurular” adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.