Ankara Kent Konseyi, tiyatrocular buluşması düzenliyor: Şehrin sahne temsilcileri bir araya geliyor

Ankara Kent Konseyi (AKK), ‘AKS Söyleşileri’ kapsamında 4. Duvarın Öteki Yüzü isimli bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlikle, şehirde yer alan sahnelerin temsilcileri bir araya gelerek kültür sanat sohbetleri gerçekleştirecek. Etkinlik, 27 Haziran saat 14.00 ile 16.00 arasında AKK binasında yaşama geçirilecek. Etkinlikte, Haluk Yüce moderatörlüğünde konuşmacı olarak Aralık Sahne’den Onur Gazdağ, Kulis Sanat’tan Serkan Melikoğlu, Mesafe Sahne’den Öncü Alper, Fuaye Ankara’dan Serhat Kınalı, Tiyatroco’dan Selma Köksal konuşmacı olarak yer alacak.

‘TİYATRO, YALNIZCA SAHNEDE OYNANAN BİR OYUN DEĞİLDİR’

AKK’den etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, “Tiyatro, yalnızca sahnede oynanan bir oyun değildir; perde arkasında biriken emeklerin, hayallerin, mücadelelerin ve dayanışmanın da hikâyesidir. Tiyatronun görünmeyen taraflarını, sanat üretiminin zorluklarını, seyirciyle kurulan bağı, Ankara tiyatrosunun bugününü ve geleceğini birlikte konuşacağız. Deneyimlerin paylaşılacağı, yeni fikirlerin filizleneceği ve ortak üretim alanlarının tartışılacağı bu özel söyleşiye tüm sanatseverleri bekliyoruz” denildi.