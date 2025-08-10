Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden kadınlara üretim desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar” projesi kapsamında Antalyalı kadınlar el emeklerini kazanca dönüştürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın kooperatiflerinin kullanımına sunulan Korkuteli’de kurulan Kadın Kooperatifinde Kadınlar, kendi topladıkları sebze meyveleri ayıklayıp, kurutup, paketleyip satışa hazır hale getiriyor. Daha önce bir kadın kooperatifi faaliyet gösterirken ikincisinin de faaliyete geçmesiyle üretim tesisinde tarhana, makarna, erişte gibi ürünler üretilerek vatandaşların satışına sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi’nde görevli gıda mühendisleri gözetiminde her aşaması kontrol edilerek hijyen standartlarına uygun şekilde hazırlanan salça, turşu, tarhana, reçel, erişte, yufka ve mantılar yine belediye tarafından tahsis edilen satış alanlarında tüketiciyle buluşurken, kadınlar da ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

KORKUTELİ'NDE KADIN GÜCÜ BÜYÜYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Gıda Mühendisi olarak görev yapan Meltem Uz, Korkuteli’nde kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla ikinci kadın kooperatifinin de hizmet vermeye başladığını belirtti. Meltem Uz, ''Ata tohumundan ürettiğimiz buğdaydan tarhana, makarna, şehriye ve bulgur gibi ürünler yapılıyor ve vatandaşların hizmetine sunuluyor. Doğal market olarak faaliyet gösteren bölümde, mevsiminde üretilen incir, çilek, turunç ve patlıcan reçelleri satışa sunuluyor. Doğal fermantasyon yöntemiyle yapılan ev yapımı turşular ve endüstriyel kurutma işlemiyle paketlenmiş sebze-meyve ürünleri de raflarda yer alıyor” dedi.

7K Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Nurten Akbaba ise Korkuteli’nin tarhanasının meşhur olduğunu belirterek, “Tarhanamız, Korkuteli usulüyle yapılan yöresel bir üründür. Korkuteli denildiğinde akla ilk gelen şeylerden biri de tarhanadır. Yapımında, ata tohumu olan Karakılçık buğday unu kullanıyoruz" diye konuştu.

KADINLAR HEM ÜRETİYOR HEM ÜRETİME KATKI SAĞLIYOR

ANTKOR Ekolojik Armoni Kadın Kooperatifi kurucu ortağı, emekli Ziraat Mühendisi Hayriye Alimoğlu, emekli olduktan sonra üretkenliğini sürdürmenin kendisine büyük katkı sağladığını belirterek, “Eğer evde oturup çalışmasaydım, sıkılıp bunalıma girebilirdim. Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar projesi kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği bu üretim tesisinde kadın arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Mevsiminde toplanan sebze ve meyveleri kurutarak değerlendiriyoruz. Özellikle reçel mevsiminde çilek, vişne ve kayısıdan çok lezzetli reçeller hazırlıyor; böylece hem üretime katılıyor hem de aile ekonomimize katkı sağlıyoruz” dedi.

"HİÇBİR ÜRÜNÜMÜZ SERADA YETİŞMİYOR"

Tesis bünyesindeki hobi bahçesinde salatalık, biber ve maydanoz gibi ürünler yetiştirdiklerini belirten Hayriye Alimoğlu, “Hiçbir ürünümüz serada yetişmiyor; hormon ve ilaç kullanılmadan tarladan sofraya ulaşıyor. Böyle bir tesisi ve ekipmanları kendi imkânlarımızla kurmamız çok zor olurdu. Bu fırsatı bize sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fethiye’ye doğru seyahat ederken kadın kooperatiflerini gördüklerini belirten Gülşen Güneş, “Küçük çocuklarım olduğu için doğal ürünlere büyük önem veriyorum. Nerede görsem mutlaka ilgileniyorum. El emeği, göz nuru ürünler olduğu için buraya geldik. Geçen yıl turşu, reçel ve yumurta almıştık. Eve döndüğümüzde kullandık ve çok memnun kaldık. Bu yıl tekrar geldik, yine aynı ürünleri buradan temin ettik. Aldığım her üründen çok memnun kaldım. Herkese bu tesise uğramalarını tavsiye ederim” dedi.