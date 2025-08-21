Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenci yurtları için ön kayıtlar başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin barınma sorunu yaşayan öğrenciler için hizmete sunduğu kız ve erkek öğrenci yurtları, 2025-2026 yılı akademik yılına hazır.

Türkiye’nin dört bir yanından eğitim için Antalya’ya gelen öğrencilere güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunan öğrenci yurtları, bu yıl da öğrencilere sıcak yuva olacak.

Büyükşehir Belediyesi bu yıl, Kepez ilçesi Kültür ve Güvenlik Mahallesi’ndeki kız ve erkek öğrenci yurtları, Elmalı ilçesindeki erkek öğrenci yurdu ve Akseki’de kız öğrenci yurduyla birlikte toplamda 6 yükseköğrenim öğrenci yurdu ile hizmet verecek.

Uygun fiyat ve sunduğu imkanlarla her dönem gençlerin ilk tercihlerinden olan öğrenci yurtları için ön kayıtlar, 29 Ağustos gününe kadar 'antalya.bel.tr' adresinden online olarak yapabilecek.