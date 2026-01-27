Arapgir Belediyesi’nden sanayi sitesinde yoğun kar temizliği çalışması

Arapgir’de etkili olan yoğun kar yağışının ardından Arapgir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sanayi sitesinde biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçe genelinde hayatın olumsuz etkilenmemesi amacıyla sahada görev yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle sanayi esnafının günlük faaliyetlerini daha rahat ve güvenli bir şekilde sürdürebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, sanayi sitesi içerisindeki yollar ve bağlantı güzergâhlarında biriken karlar iş makineleriyle temizleniyor.

Yapılan çalışmalarla birlikte ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor. Arapgir Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının ardından ilçe genelinde başlatılan temizlik çalışmalarının sanayi sitesi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın ve esnafımızın günlük yaşamının aksamaması için ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir. Hava koşullarına bağlı olarak ihtiyaç görülen noktalarda gerekli çalışmalar sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.

Arapgir Belediyesi, sanayi sitesi esnafı başta olmak üzere tüm yurttaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını isterken, herhangi bir aksaklık durumunda belediye ile iletişime geçilmesi çağrısında bulundu.