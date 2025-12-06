Arapgir'de yıl sonu sergisi düzenlendi

Sergiye Arapgir Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Erdem, SYDV Müdürü Serkan Bakan, kurum amirleri ve kursiyerler katılım sağladı.

Açılışın ardından sergiyi gezen Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, kursiyerler tarafından yıl boyunca titizlikle hazırlanan ürünleri inceleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Cömertoğlu: “Aile Destek Merkezi kurslarımız, ilçemizde kadınlarımızın üretime katılımını güçlendiren, sosyal hayata aktif şekilde dahil olmalarını sağlayan önemli bir modeldir. Bugün burada sergilenen her bir ürün, emek, sabır ve özverinin somut bir göstergesidir. Kursiyerlerimizin gösterdiği başarıdan büyük memnuniyet duyuyoruz. Arapgir Belediyesi olarak üretimi destekleyen her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum.”

Yıl sonu sergisi, katılımcılar tarafından büyük beğeni toplarken, ADEM kursiyerlerinin üretim süreçlerine yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.