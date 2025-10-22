Ardahan'da taziye evlerinin sayısı artıyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.10.2025 16:28:00
Cumhuriyet/Ankara
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in kent merkezindeki tüm mahallelerde inşa ettiği taziye evlerine bir yenisi daha ekleniyor. Şehrin en büyük mahalleleri arasında bulunan Karagöl Mahallesi’nde yapılması planlanan taziye evi için gerekli arsa yeri ayarlandı. Müjdeyi veren Başkan Demir, projenin uygulanması için hayırsever iş insanlarının desteklerini beklediklerini açıkladı.

Ardahan’da yıllardır cenazelerde kullanılan ve yurttaşların ihtiyaçlarına artık yanıt vermeyen taziye çadırlarının yerine yaptırdığı modern taziye evleri ile unutulmayacak bir projeye imza atan Başkan Demir, Karagöl mahallesindeki taziye evi sorununu da çözüme kavuşturuyor.

KARAGÖL MAHALLESİ DE TAZİYE EVİNE KAVUŞACAK

Konuyla ilgili bir açıklama yaparak Karagöl Mahallesi sakinlerine taziye evi kurulacağının müjdesini veren Belediye Başkan Faruk Demir, daha önce mahallede arsa bulunamaması nedeniyle projenin hayata geçirilemediğini belirterek sözlerinin devamında,  “Verilmiş bir sözümüz var ve verdiğimiz sözü unutmadık. Yoğun uğraşlarımız sonucunda Karagöl Mahallesi taziye evi için yer ayarladık. Tabi bu projenin uygulanabilmesi için bütçe desteğine ihtiyacımız var. Arsamız hazır, ancak bütçe kısıtlığı nedeniyle hayırsever iş insanlarından destek bekliyoruz.” dedi

 

