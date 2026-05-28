Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası 100. Yıl Çalıştayı gerçekleştirildi: Ardahan’ın kalkınma yolları ele alındı

“Tarım, Turizm ve Dış Ticarette Yeni Ufuklar” başlığı altında düzenlenen organizasyon; kamu kurumları temsilcilerini, akademisyenleri, iş insanlarını ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek, ilin geleceğine yönelik vizyon projelerinin değerlendirilmesi için değerli bir platform sundu. Çalıştaya Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yeliz Demir, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, Ardahan Üniversitesi İBBF Dekanı Ali Kemal Çelik ile birlikte il protokolü üyeleri, oda meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen akademisyen ve sektör temsilcileri katıldı.

ORTAK AKIL VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, 100 yıllık köklü geçmişe sahip odanın Ardahan ekonomisindeki kritik rolünü vurguladı. Demirci, "Şehrimizin sahip olduğu potansiyeli doğru planlama ve ortak akıl ile geleceğe taşımak zorundayız. Tarım, turizm ve dış ticaret alanlarında atılacak her adım Ardahan'ın kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ise Ardahan'ın stratejik konumu, doğal zenginlikleri ve üretim kapasitesiyle bölgesinde önemli bir merkez haline gelebileceğini belirtti. Vali Çiçekli, kamu kurumları, üniversiteler ve iş dünyası arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların ilin gelecekteki hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynadığını ifade etti. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de şehirde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için yerel yönetimler, kamu kurumları ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, çalıştayın Ardahan'ın vizyonuna önemli katkılar sunduğunu söyledi.

KAPSAMLI OTURUMLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İki gün süren çalıştay boyunca düzenlenen panel ve oturumlarda; tarımda modern üretim teknikleri, hayvancılıkta verimlilik, organik üretim, kırsal kalkınma, turizm yatırımları, kış ve doğa turizmi, kültür turizmi, sınır ticareti, lojistik imkanlar, ihracat fırsatları ve bölgesel ekonomik iş birlikleri gibi pek çok konu derinlemesine ele alındı. Alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından sunulan bilgilerle Ardahan'ın ekonomik avantajları değerlendirilirken, ilin kalkınmasına yönelik somut çözüm önerileri ve yeni yatırım fırsatları masaya yatırıldı. Katılımcılar arasında gerçekleşen verimli fikir alışverişleri ve istişareler, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdı. Çalıştayın sonunda katkı sunan akademisyenlere, konuşmacılara ve tüm katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi. Programın çıktıları bir rapor haline getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.