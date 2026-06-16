Ata Kent Bostanı’nda atalık fideler toprakla buluştu

Çankaya Belediyesi tarafından sürdürülen kent bostanlarında teorik eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, uygulama alanlarında yetiştirilen atalık fideleri kendi parsellerine dikti. Baharlık ve güzlük yetiştiricilik konularında uygulamalı eğitim alacak kursiyerler, sezon boyunca doğal üretim yöntemlerini deneyimleme fırsatı bulacak. Kent bostanlarında yalnızca tarımsal üretim değil; dayanışma, sosyalleşme ve ortaklaşa çalışma kültürü de güçleniyor.

4 BİN KURSİYER

Kursiyerler, eğitim süreci boyunca kendi gıdalarını doğal yöntemlerle yetiştirmenin yanı sıra sürdürülebilir üretim konusunda da deneyim kazanacak. Özellikle atalık tohum ve fidelerin kullanılmasıyla yerel üretim kültürünün korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.Çankaya Belediyesi’nin 10 yıldır sürdürdüğü kent bostanı çalışmaları kapsamında bu dönemle birlikte yaklaşık 4 bin kursiyer eğitim aldı.

ATALIK FİDE NEDİR?

Atalık fideler; nesilden nesile aktarılan, bulunduğu bölgenin iklimine uyum sağlamış yerel tohumlardan elde edilen fideler olarak biliniyor. Yerel tarımsal çeşitliliğin korunmasına katkı sunan atalık fideler, doğal ve sürdürülebilir üretim açısından önem taşıyor.