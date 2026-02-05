Atakum Belediyesi ile Genel-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı: En düşük maaş 46 bin 700 TL

Atakum Belediyesi ile Türkiye Genel Hizmet İşçileri Sendikası (GENEL-İŞ) arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle, 696 Sayılı KHK kapsamında görev yapan işçilerin mali ve sosyal haklarında iyileştirmeler gerçekleştirildi.

SAHA PERSONELİNE 51 BİN TL

Tarafların mutabık olmasıyla 696 sayılı KHK kapsamında görev yapan şirket işçilerinin en düşük maaşı 46 bin 700 TL olarak belirlendi. Çöp kamyonları, temizlik hizmetleri ile park ve bahçelerde makineyle ot biçme, ağaç budama, taş döşeme ve benzeri işlerde fiilen çalışan personelin (denge primi dahil) ücretleri ortalama 51 bin TL seviyesine yükseltildi. Zam oranları 1 Temmuz 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 9, 1 Ocak 2027’den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10 olarak ücretlere yansıyacak. Personel 1 Temmuz 2027 itibarıyla 6 aylık TÜFE oranında, 1 Ocak 2028 itibarıyla 6 aylık TÜFE oranında ve 1 Ocak 2028 itibarıyla 6 aylık TÜFE oranında zamlı maaş alacak.

BAŞKAN TÜRKEL’DEN EMEKÇİYE DESTEK

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, sözleşmenin emekçilerin lehine olacak şekilde yapıldığını belirterek “Emek ve alın teriyle kentimize değer katan tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Sözleşmeyle KHK’lı işçilerimizin mali ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı. Belediyemizin imkanlarıyla, ülke olarak yaşadığımız zorlu ekonomik şartlardan çalışanlarımızın en az etkilenmesi için hareket ettik ve onların beklentilerini karşılamaya çalıştık. Atakum Belediyesi olarak çalışanlarımızı desteklemeye ve ‘Daha Yaşanılabilir Atakum’ için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. DİSK/ Genel-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Mutlu Karabacak da “ Emekçinin ve emeğin yanında olduğu için Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’e teşekkür ediyorum. Toplu İş Sözleşmemiz, tüm emekçilerimize hayırlı olsun” dedi.