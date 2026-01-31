Atakum Belediyesi öğrencilere renkli tatil yolculuğu sundu: Sömestr dolu dolu geçti

Öğrenciler sömestr tatilini Atakum Belediyesinin düzenlediği etkinliklere katılarak değerlendirdi. Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi ile Özgecan Kadın Danışma Merkezinde düzenlenen programlarda, sanat atölyelerinden farkındalık eğitimlerine ve sinema gösterimlerine birbirinden özel etkinlikler gerçekleştirildi.

ETKİNLİKLER SERİSİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezinde ‘Tatilde Anılar Biriktiriyoruz’ başlığıyla düzenlenen program, İngilizce atölyesi ile başladı. Çocuklar etkinlikte İngilizce öğretmenleri eşliğinde eğlenceli aktiviteler yaparak, dil becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Çini atölyesinde, ata mirası sanat hakkında önemli bilgiler alan çocuklar uygulama bölümünde yaratıcılıklarını sergiledi. Öğrencilerin çini boyama tekniği hazırladığı eserler, büyük beğeni topladı.

‘Drama ve Yüz Boyama’ atölyesinde çeşitli oyun ve aktivitelerle gönüllerince eğlenen çocuklar, yüz boyama etkinliğinde renkli görüntüler oluşturdu. Tuval boyama etkinliğine katılan çocuklar, hayal güçlerini kullanarak rengarenk resimler çizdi.

DOĞA DOSTU ÖĞRENCİLERİNİN GERİ DÖNÜŞÜM ESERLERİ

İkinci hafta programının ilk etkinliği olan İleri Dönüşüm Atölyesinde, çevre konusuna dikkat çekildi. Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekibi, etkinlikte çocuklara sıfır atıkla doğaya nasıl katkı sağlayacağını anlattı. Ekibi ilgiyle dinleyen öğrenciler plastik şişe, kapak gibi atık malzemeleri boyalarla süs eşyası ve saksıya dönüştürdü.

Atık maddeleri yeniden kullanıma hazır hale getiren çocuklar, hem güzel eserler ortaya çıkardı hem de doğayı korudu. Masal atölyesine katılan çocuklar, Türk ve dünya edebiyatının önde gelen masal kahramanlarını canlandırdı. Merkezde sanat şöleni yaşatan Minik tiyatrocular, performansları ile ayakta alkışlandı.

GENİŞ İÇERİKLİ PROGRAM

Tatil programı, Resim Baskı Atölyesi ile devam etti. Atölyeye katılan çocuklar sanatın tekniklerini kullanarak birbirinden özel çalışmalarına imza attı. Farkındalık seminerinde ise güncel konulardan ‘Akran Zorbalığı’ ele alındı. Seminerde akran zorbalığının tanımı, türleri ve akran zorbalığıyla karşılaşan çocukların neler yapması gerektiği konusunda önemli bilgiler verildi.

Film Gösteriminde animasyon dünyasına yolculuk yapan çocuklar keyifli anlar yaşarken Tasarım ve Beceri Atölyesine katılan öğrenciler, yaratıcılıklarıyla büyük beğeni topladı. Çini Atölyesine katılan çocuklar, eğitmenlerden öğrendikleri bilgilerle sanatın inceliklerini sergiledi. Öğrencilerin hazırladığı eserler, yoğun ilgi gördü.

ÖZGECAN’DA EĞLENCELİ ANLAR

Atakum Belediyesi, tatil etkinlikleri kapsamında Özgecan Kadın Danışma Merkezinde yoga ve heykel atölyeleri gerçekleştirdi. Renklerle Nefes Al başlığıyla düzenlenen yoga atölyesinde, çocukların günlük yaşam kalitelerini artıracak nefes egzersizleri gösterildi. Yoga eğitmeni eşliğinde ısınma hareketleri yapan çocuklar, ardından doğru nefes alma tekniklerini öğrendi.

Minikler, eğitmenin söylediklerini dikkatle dinleyerek, nefes egzersizlerini adım adım uyguladı. Taş tozuyla heykel yapımı etkinliğine katılan öğrenciler, sanatsal yeteneklerini gözler önüne serdi. Hazırladıkları heykel ve bibloları çeşitli boyalarla renklendiren çocuklar, eserleriyle merkezde görsel şölen yaşattı.

“500’ÜN ÜZERİNDE ÖĞRENCİ KATILDI”

Etkinlikler hakkında bilgi veren Atakum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşleri Müdürü Deniz Gömeç “Yarıyıl tatilinde, çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlamak için bir dizi etkinlik düzenledik. 'Tatilde Anılar Biriktiriyoruz’ isimli etkinlik serisinde çocuklarımızı birçok açıdan desteklemeye çalıştık. Program kapsamında ingilizce, drama, tuval boyama gibi öğrencilerimizin gelişimini destekleyici faaliyetler sunmaya gayret ettik. Bu etkinlikler kapsamında 500’ün üzerinde öğrencimiz, çeşitli zamanlarda başvurarak faaliyetlerden faydalandılar.

Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak Başkanımız Serhat Türkel’in desteğiyle çocuklarımıza her türlü faaliyeti gerek yarıyıl tatilinde gerek okul süresince sunmaya gayret edeceğiz. Bu konuda bize güvenen velilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“GÜZEL BİR YARIYIL DİLİYORUM”

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, çocuklara yönelik yeni etkinlikler serisi düzenleyeceklerini belirterek şöyle konuştu: “Kültür, spor ve sanat etkinlikleriyle yıl boyunca yurt içinden yurt dışından çok sayıda vatandaşımızın buluşma noktası olan kentimizde, öğrencilerimizin yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmesi için özel program hazırladık Tatillerinde gönüllerince eğlendikleri, çeşitli etkinliklere katılarak güzel anılar biriktirdikleri, önemli kazanımlar sağladıkları keyifli bir program oldu. Katılım sağlayan öğrencilerimize, velilerimize çok teşekkür ediyorum.

Atakum Belediyesi olarak çocuklarımızın sanat, spor ve bilimle iç içe katılımcı, donanımlı, kendilerini tam anlamıyla ifade edebilen bireyler olmaları için canla başla çalışmaya ve çocuklarımızı gelişimlerine katkı sağlayacak aktivitelerle buluşturmaya devam edeceğiz. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun”