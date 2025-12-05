Atakum’da Başkan Türkel’den görme engelli bireylere 40 adet beyaz baston

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü’nde Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesini ziyaret etti. Başkan Türkel, ziyarette görme engelli bireylerin güvenli ve bağımsız hareket etmelerini sağlayan beyaz bastonları üyelere takdim etti.

BAŞKAN TÜRKEL’E TEŞEKKÜR PLAKETİ

Başkan Türkel’e, Başkan Yardımcısı Suat Yıldız ile Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürü Fatma Tüfek de eşlik etti. Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Ufuk Gürbüz anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek “Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü nedeniyle Atakum Belediye Başkanımız Serhat Türkel derneğimizi ziyaret etti. Özgürlüğümüzün, barışımızın simgesi ve sokakta güvenliğimizi sağlayan beyaz bastonu bizzat kendisi alarak bize hediye etti. Kendisine desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Gürbüz, konuşmasının ardından Başkan Türkel’e teşekkür plaketi takdim etti. .

“HEP BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ”

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel sosyal belediyecilik anlayışıyla özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmalara hız kazandırdıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Sizlerle, her zaman bir arada olacağımızı biliyorsunuz. Önümüzdeki süreçte de, birlikte projeler gerçekleştireceğiz. Engelsiz Atakum ve engelsiz Samsun için, birlikte hareket edeceğiz. Hepimizin, bir gün engelli olma olasılığı var. Bizi, yanınızda her zaman bir kardeş ve yardımcı gibi düşünebilirsiniz. Şehrin yol sorunlarını çözerken,sizlerin rahatlıkla evden çıkıp gitmek istediğiniz yerlere güvenle ulaşmanız için canla başla çalışıyoruz. Özel gereksinimli bireylerimizin çalışma ve sosyal hayatlarına katkı sunmak adına yürüttüğümüz çalışmalarda hep birlikte, el ele hareket edeceğiz. Engelleri hep birlikte aşacağız. Her zaman size, nefes olacağız” diye konuştu.