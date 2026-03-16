Atakum’da kentin çeşitli noktalarına geri dönüşüm kutuları yerleştirilmeye başlandı

Atakum Belediyesi’nin Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından üretilen rengarenk, ‘I love Atakum’ yazılı geri dönüşüm kutuları, çevre farkındalığı yaratırken görünümüyle kentte görsel şölen yaşatıyor. Yurttaşlar, metal, plastik, ambalaj ve diğer geri dönüştürülebilir atıkları, atıkların isminin yazılı olduğu kutulara atarak hem kentin atık yönetimine hem de doğanın korunmasına katkı sağlayacak.

‘DOĞAYI KORUMAYA DAVET EDİYORUZ’

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel vatandaşlarda çevre bilinci oluşturma çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini belirterek uygulama hakkında “Kentimizde doğa farkındalığı sağlamak, geri dönüştürülebilir atıkları yeniden kullanıma kazandırmak ve çevre temizliği için tüm ekiplerimizle koordineli çalışmalar yürütüyoruz. Belediyemizin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve diğer müdürlüklerimizin katkılarıyla, halkımızda çevre farkındalığı yaratacak uygulamalara ara vermeden devam ediyoruz. Kentimizin çeşitli noktalarına yerleştirmeye başladığımız rengarenk geri dönüşüm kutularının, sıfır atık çalışmalarımıza hareketlilik katacağına inanıyor ve tüm halkımızı geri dönüşüm kutuları kullanarak doğayı korumaya davet ediyoruz” diye konuştu.

‘GELECEK NESİLLERE DAHA YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE’

Atakum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Özcan Çoluk çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Belediyemiz tarafından yürütülen atık yönetimi uygulamaları kapsamında, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğümüzün emekleriyle oluşturulan atık kutularımızı kentimizin belli noktalarına yerleştirmeye başladık. Bu proje sadece kutu yerleştirme işlemi değil, aynı zamanda çevre bilinci yerleştirme hareketi olarak düşünülebilir. Amacımız atık yönetimini bir zorunluluk değil yaşamın, kültürün bir parçası haline getirmeye çalışmaktır. Bu konuda Başkanımız Serhat Türkel’e çok teşekkür ediyoruz, çünkü desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Bu projeyle hedefimiz doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufunun sağlanması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevrenin bırakılmasıdır.”