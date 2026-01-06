Avcılar'da dev Zeminaltı Otoparkı'nın temeli atıldı: 'Kalbimizin bir yarısı burada, bir yarısı da Silivri'de'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Avcılar’da trafik ve park sorununa nefes aldıracak Reşitpaşa Caddesi Zeminaltı Otoparkı’nın temelini attı. Temel atma töreninde, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Avcılar Belediye Başkanvekili Yüksel Can birer konuşma yaptı.

“Bugün Utku Caner Çaykara Başkanımızın emaneti Avcılar'da, Reşitpaşa Zeminaltı Otoparkı temel atma töreni için bir aradayız” diyen Aslan, konuşmasına, “Sözlerime başlamadan önce, sizlere, aylardır Silivri zindanlarında hukuksuzca tutulan İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayımız ve bir sonraki hükümeti kuracak olan Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun selam ve sevgilerini iletmek istiyorum. Buradan da Ekrem Başkanımıza, Avcılar'ın seçilmiş Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya ve tutuklu tüm yol arkadaşlarımıza selam olsun” sözleriyle başladı.

"KALBİMİZİN BİR YARISI BURADA, BİR YARISI DA SİLİVRDİ'DE

“Bugün kalbimizin bir yarısı burada, bir yarısı da Silivri'de” diyen Aslan, özetle şunları söyledi:

“Bu saatlerde Silivri'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il kongresi davası var. İl Başkanımız Özgür Çelik orada. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat kardeşimiz orada. Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney kardeşimiz orada. Bizler burada, hizmet etmeye devam ediyoruz. Ben sabah oraya gittim. Oradan geliyorum şimdi buraya. Buradan da bu işi bitirir bitirmez, tekrar Silivri'ye kardeşlerimin, dostlarımın yanına gideceğim. Zira Cumhuriyet Halk Partisi neyle karşılaşırsa karşılaşsın, hangi zorluk önüne çıkarılırsa çıkarılsın asla durmaz, durdurulamaz, durdurulamayacaktır. Bu parti, savaş meydanlarında kurulmuş, Kurtuluş Savaşı sırasında o savaşı organize etmiş ve o ilk kongresini yapmış bir parti. O günü tabii ki bizim şu an gözümüzde canlandırmamız mümkün değil. Çünkü biz yaşamadık. Bizim dedelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz yaşadı. Ama oradan çıkmış bir partinin, bu şekilde durdurulabilmesi mümkün değil. Çünkü bizim amacımız; kendimiz için değil, milletimiz için mücadele, halkımız için mücadeledir. Milletimizin de ülkemizin de aydınlık yarınları için, durmaksızın, gece gündüz mücadele ediyoruz. Siz buradasınız, ben buradayım. Bir kısım kardeşimiz mahkemede kendini savunuyor. Bir kısım kardeşimiz de Silivri Zindanı'nda gece gündüz, ‘yarın daha aydınlık nasıl olur’ diye mücadele ediyor. Ben biliyorum, siz biliyorsunuz, bütün herkes biliyor ki; bugünler geçecek. Biz bunu atlatacağız.”

"HİZMET SADECE BETON DÖKMEK DEĞİLDİR"

Avcılar’ı, “İstanbul’un kalbi en hızlı atan, en dinamik ilçelerinden biri” sözleriyle tanımlayan Aslan, konuşmasında şu bilgileri paylaştı:

“Bu kadar hızlı büyüyen bir ilçede, elbette sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bugün temelini attığımız Reşitpaşa Zeminaltı Otoparkı, Avcılarımızın park sıkıntısını çözecek. Toplam 3.325 metrekarelik proje alanı ve toplam 9.800 metrekarelik toplam inşaat alanı üzerinde yükselecek olan bu tesis, dev bir emeğin ürünüdür. Bizim belediyecilik anlayışımızda 'hizmet' demek, sadece beton dökmek değildir. Bizim için her proje; insana hürmet, doğaya sevgi demektir. 328 milyon TL’yi aşan bu büyük yatırımla, 5 katı yerin altında olan, modern ve güvenli bir ulaşım merkezini inşa edeceğiz. 236 araçlık kapasitemizle cadde üzerindeki yükü alırken; engelli komşularımız için ayırdığımız özel alanlar ve elektrikli araç şarj istasyonlarımızla yaşamı tüm vatandaşlarımız için kolaylaştıracağız. Bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde binalar yok, insan var. Tek bir karışını ziyan edemeyeceğimiz toprağımız, yeşilimiz var. O yüzden otoparkımızın yerin altında kalması sayesinde, üst kısımda muazzam bir peyzaj alanı oluşturacak, yaklaşık 1.500 metrekare yeşil alanımızla, Avcılar’ın kalbinde yeni bir nefes alanı yaratacağız. Bugün temelini atıyoruz. 2027’de de hizmete açacağız. Reşitpaşa Zeminaltı Otoparkı, Avcılar’ımıza ve İstanbul’umuza şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.”

Konuşmaların ardından dökülen ilk betonla, projenin temeli atıldı.