Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bakırköy'de düzenlenen '2. YenidenFest'e yoğun ilgi

Bakırköy'de düzenlenen '2. YenidenFest'e yoğun ilgi

28.06.2026 15:14:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Bakırköy'de düzenlenen '2. YenidenFest'e yoğun ilgi

Bakırköy Belediyesi, iyi durumdaki ikinci el ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırıldığı "YenidenFest"in ikincisine ev sahipliği yaptı. Çevre bilincini artırmanın yanı sıra komşuluk ilişkilerini ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi de hedefleyen festival, iki gün boyunca yoğun ilgi gördü.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bakırköy Belediyesi tarafından sürdürülebilir tüketimi desteklemek ve ekonomik avantaj sağlamak amacıyla düzenlenen 2. YenidenFest, iki gün boyunca yoğun ilgi gördü.

Festival kapsamında kurulan 100 tezgahta oyuncaktan kıyafete, çantadan ev eşyasına kadar yüzlerce ikinci el ürün yeni sahipleriyle buluşurken, paylaşım ekonomisi ve çevre dostu tüketim anlayışı da desteklendi.

Bakırköy Belediyesi Ana Hizmet Binası yerleşkesinde "Keşfet, Tasarruf Et, Yeniden Kullan" vizyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte, kullanıma uygun ikinci el ürünler yeniden ekonomiye kazandırıldı.

Festival, dayanışmanın yanı sıra sosyal bir buluşma noktası da oldu. Etkinlik alanında Bakırköy Belediyesi tarafından çocuklar için özel olarak hazırlanan oyun alanı, minik misafirlere eğlence dolu anlar yaşatarak festivale renk kattı.

"YEREL EKONOMİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, "Bakırköy Belediyesi olarak doğayı koruyan, israfı önleyen ve geri dönüşümü teşvik eden projelere büyük önem veriyoruz. YenidenFest ile komşularımız arasında sadece eşyaları değil, toplumsal dayanışmayı da paylaşıma açıyor, yerel ekonomimizi güçlendiriyoruz. Çevre dostu bir anlayışla daha yaşanabilir bir Bakırköy için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

İlgili Konular: #ikinci el eşya #Bakırköy Belediyesi