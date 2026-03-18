Bandırma Belediyesi'nden 'Şehit Olanlar' belgeseli

Bandırma Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde “Şahit Olanlar” belgeselini izleyicilerle buluşturdu.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde gösterilen belgesel etkinliğine şehit aileleri, gaziler ve yurttaşlar katıldı.

GERÇEK YAŞAM ÖYKÜLERİ

Belgeselde yer alan gerçek yaşam öyküleri, salondaki izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Şehitlerin ve gazilerin hayatlarından kesitlerin aktarıldığı yapım, verilen mücadelenin büyüklüğünü gözler önüne sererken, katılımcılar gösterimi dikkatle takip etti.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da programa ilişkin açıklamalarda bulundu.

MİRZA, BELGESEL EMEKÇİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Mirza, şehitlerin ve gazilerin hatırasının yaşatılmasının toplumsal sorumluluk olduğunu belirterek, bu toprakların büyük bedeller ödenerek kazanıldığını dile getirdi. Belgeselin hazırlanmasında görev alan ekibe de teşekkür eden Mirza, çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

Yapımın yönetmenliğini ve görüntü yönetmenliğini Gökhan Kasapoğlu üstlenirken, senaryo ve seslendirme Zeynep Bayraktutan tarafından hazırlandı.

Kurgu ve montaj Oğuzhan Ayan tarafından yapılırken, kamera ekibinde Name Yıldız, Buğra Çözel ve Oğuzhan Ayan yer aldı. Gösterim, şehitlerin anısını yaşatan ve gazilerin fedakârlıklarını hatırlatan anlamlı bir etkinlik olarak tamamlanırken, katılımcılar geceyi birlik ve beraberlik duygularıyla noktaladı.