Bartın Belediyesi, yurttaşların yanında olmaya devam ediyor

Bartın Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Birimi ekipleri, hayırsever yurttaşların bağışlarıyla alınan ev eşyalarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Dayanışma ve paylaşma kültürünün bir göstergesi olan bu yardım çalışmasıyla birçok ailenin yüzü güldü. Konuya ilgili açıklama yapan Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya: "Belediye olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmayı ilke edindik. Hayırseverlerimizin destekleriyle temin edilen ev eşyalarını, ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışmalar, Bartın’da güçlü bir dayanışma kültürünün var olduğunu gösteriyor. Emeği geçen tüm bağışçılarımıza ve Sosyal Hizmet ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu dayanışma ruhunu hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz" dedi.