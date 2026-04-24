Bartın Gençlik Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

Bartın Belediyesi tarafından gençlerin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde projelendirilen Gençlik Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor. Yapımı büyük ölçüde tamamlanan merkezde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı.

SPORTİF ALANLAR DA YER ALIYOR

Gençlik Merkezi; çok yönlü kullanım imkânı sunan donatı alanlarıyla dikkat çekiyor. Proje kapsamında; kafeterya, dinlenme alanları, kütüphane, müzik odaları gibi sosyal alanların yanı sıra kaykay pisti ve basketbol sahası gibi sportif alanlar da yer alıyor.

‘KISA SÜRE İÇİNDE AÇILACAK’

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Gençlik Merkezi’nin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını belirterek, “Gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve kaliteli zaman geçirebilecekleri bir merkezi şehrimize kazandırıyoruz. Bartın’ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.