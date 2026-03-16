Başkan Beşikçioğlu, iftar programında yurttaşlarla buluştu

Etimesgut Belediyesi, Ahi-Kent Lokantası’nda iftar programı düzenledi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, yurttaşlarla yemek yedi. Programa Beşikçioğlu’nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ebru Keyvan, Mutlu Kerimoğlu ve Taylan Özgüven ile belediye meclis üyeler katıldı. İftar programı boyunca masaları dolaşarak yurttaşlarla sohbet eden Başkan Beşikcioğlu, ramazan ayının tüm Etimesgut halkına sağlık ve huzur getirmesini diledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Beşikcioğlu, Ramazan ayının toplumsal dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği zamanlardan biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın ve bir arada olmanın en güzel vesilelerinden biridir. Etimesgut’ta bu birlik ve beraberlik ruhunu büyütmek, vatandaşlarımızla aynı sofrada buluşmak bizim için çok kıymetli. Ahi-Kent Lokantası’nı da tam olarak bu anlayışla hayata geçirdik. Hemşehrilerimizin sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşabildiği, aynı zamanda bir araya gelip sohbet edebildiği bir mekan oluşturmak istedik. Ramazan boyunca vatandaşlarımızla aynı sofrayı paylaşmaya devam edeceğiz.”