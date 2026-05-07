Başkan Şahin, banka promosyonunu DMD hastası kardeşlere bağışladı

7.05.2026 11:22:00
Cumhuriyet/Ankara
Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, banka promosyonunun tamamını DMD hastası kardeşler Ömer ve Musab için yürütülen yardım kampanyasına bağışladı.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, banka promosyon anlaşmasını imzaladı. Başkan Şahin, kendi promosyon ödemesinin tamamını DMD hastası kardeşler Ömer ve Musab için yürütülen yardım kampanyasına bağışladı. Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve belediye personeline de çağrıda bulunarak Ömer ve Musab’ın tedavi sürecine destek istedi; küçük büyük her katkının umutları büyüteceğini vurguladı.

