Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, banka promosyon anlaşmasını imzaladı. Başkan Şahin, kendi promosyon ödemesinin tamamını DMD hastası kardeşler Ömer ve Musab için yürütülen yardım kampanyasına bağışladı. Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve belediye personeline de çağrıda bulunarak Ömer ve Musab’ın tedavi sürecine destek istedi; küçük büyük her katkının umutları büyüteceğini vurguladı.
Başkan Şahin, banka promosyonunu DMD hastası kardeşlere bağışladı
Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, banka promosyonunun tamamını DMD hastası kardeşler Ömer ve Musab için yürütülen yardım kampanyasına bağışladı.
7.05.2026 11:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, banka promosyonunun tamamını DMD hastası kardeşler Ömer ve Musab için yürütülen yardım kampanyasına bağışladı.
İlgili Konular: #Mamak Belediyesi