Başkan Şahin SMA ve DMD hastası çocukların yanında

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, SMA ve DMD hastası çocuklar için yürütülen yardım kampanyalarına verdiği destekle umut olmaya devam ediyor. Çocuklarının tedavisi için yardım bekleyen ailelerin çağrılarına kayıtsız kalmayan Başkan Şahin, DMD hastası Furkan ve Yiğitcan’ın canlı yayınlarına katılarak hem seslerini duyurdu hem de tedavi masraflarının bir an önce tamamlanması için kamuoyuna çağrıda bulundu.

KAMPANYALARA DESTEK OLARAK ÖNCÜLÜK EDİYOR

SMA ve DMD’nin, son yıllarda ülkemizde en fazla mücadele edilen sağlık sorunları arasında yer aldığını vurgulayan Başkan Şahin, bu hastalıklarla mücadele eden ailelerin yalnız olmadığını her fırsatta gösteriyor. Daha önce Tahir, Alya, Mustafa, Sultan Sare, Aysima, Efraim Efe ve Yağız Asaf için düzenlenen kampanyalara da aktif destek veren Başkan Şahin; canlı yayınlara katılarak, stantları ziyaret ederek ve kermeslerde bizzat görev alarak dayanışmanın büyümesine katkı sağladı. Bazı kermeslerde kendi elleriyle köfte pişirip satarak kampanyalara destek veren Başkan Şahin, toplumsal farkındalığın artırılmasına öncülük etti.

CANLI YAYINA KATILDI

DMD hastası Furkan ve Yiğitcan’ın yardım kampanyalarına destek olmak için sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Instagram canlı yayınına da katılarak hem ailelere moral verdi hem de kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladı. Canlı yayında tedavi sürecinin aciliyetine dikkat çeken Başkan Şahin, gerekli tedavi masraflarının bir an önce tamamlanabilmesi için vatandaşları dayanışmaya davet etti. Şahin, “Az çok demeden herkesin bu kampanyalara destek olması, çocuklarımızın zamanla yarıştığı bu süreçte hayati önem taşıyor” mesajını vererek, Furkan ve Yiğitcan’ın sağlığına kavuşması için çağrıda bulundu.

BU ÇOCUKLAR HEPİMİZİN

Başkan Şahin, “SMA ve DMD hastası çocuklarımızın durumu çok zor. Kullanılan ilaçlar ithal ve oldukça pahalı. Ancak birlik ve dayanışma içinde olursak, tüm çocuklarımızın tedavi masraflarını karşılayabilir ve onların sağlığına kavuşmasını sağlayabiliriz. Bu çocuklar hepimizin” dedi,