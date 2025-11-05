Başkan Turgut’tan kardeş şehir Bergkamen’e ziyaret

Silifke Belediye Başkanı Op. Dr. Mustafa Turgut, Almanya’daki kardeş şehir Bergkamen’i ziyaret ederek bu yıl düzenlenen Işık Festivali’ne katıldı. Festival kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde iki şehir arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi ve devam etmesi gerektiği görüşmesi yapıldı. Başkan Op. Dr. Mustafa Turgut, görev süresi sona eren Bergkamen Belediye Başkanı Bernd Schäfer’i makamında ziyaret ederek bugüne kadar kardeş şehir ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Ziyaret çerçevesinde şehirde çeşitli incelemelerde bulunan Başkan Turgut, Bergkamen halkının gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Op. Dr. Mustafa Turgut yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kardeş şehrimiz Bergkamen ile uzun yıllara dayanan dostane ilişkilerimizi her geçen gün daha da geliştirmek bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Işık Festivali, hem şehirlerimizin kültürel zenginliklerini paylaşmak hem de dostluk köprülerimizi güçlendirmek adına önemli bir buluşma oldu. Bu tür etkinlikler, farklı kültürleri bir araya getirerek karşılıklı anlayışı artırıyor ve halklarımız arasında kalıcı bağlar kurulmasına katkı sağlıyor. Gelecek dönemde eğitim, kültür, çevre ve gençlik projeleri başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Misafirperverlikleri, samimi yaklaşımları ve dostlukları için Başkan Bernd Schäfer’e ve tüm Bergkamen halkına içten teşekkür ediyorum.”dedi