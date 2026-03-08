Başkan Türkel’den 8 Mart’a özel hediye

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, belediyenin farklı birimlerinde görev yapan kadın personeli ziyaret ederek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Başkan Türkel, Zafer Özel Eğitim Meslek Yüksek Okulunun özel öğrencileri tarafından yetiştirilen laleleri personele takdim etti. Duygu dolu anların yaşayan çalışanlar, Başkan Türkel’e inceliği için teşekkür etti. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak şöyle konuştu:

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, belediyemizde görev yapan kıymetli kadın mesai arkadaşlarımızın gününü kutladık. Hayatın her alanında önemli katkılar sunan, emeğiyle dünyayı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçiler Günü’nü kutluyorum. Atakum Belediyesi olarak, her zaman tam katılımcı yönetim anlayışıyla hareket etmeye; bu hedefle sosyal, psikolojik, hukuki, ekonomik alanlarda kadınları destekleyen, güçlendiren çalışmalarda yer almaya kadının toplumsal hayatta kendini tam anlamıyla ifade ettiği projeler hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”