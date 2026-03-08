Cumhuriyet Gazetesi Logo
Başkan Türkel’den 8 Mart’a özel hediye

8.03.2026 13:06:00
Cumhuriyet/Ankara
Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, belediyede görev yapan kadın personelin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Belediyenin farklı birimlerini ziyaret ederek kadın personelle bir araya gelen Başkan Türkel, özel gereksinimli bireyler tarafından yetiştirilen laleleri verdi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, belediyenin farklı birimlerinde görev yapan kadın personeli ziyaret ederek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Başkan Türkel, Zafer Özel Eğitim Meslek Yüksek Okulunun özel öğrencileri tarafından yetiştirilen laleleri personele takdim etti.  Duygu dolu anların yaşayan çalışanlar, Başkan Türkel’e inceliği için teşekkür etti. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak şöyle konuştu:

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, belediyemizde görev yapan kıymetli kadın mesai arkadaşlarımızın gününü kutladık. Hayatın her alanında önemli katkılar sunan, emeğiyle dünyayı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçiler Günü’nü kutluyorum. Atakum Belediyesi olarak, her zaman tam katılımcı yönetim anlayışıyla hareket etmeye; bu hedefle sosyal, psikolojik, hukuki, ekonomik  alanlarda kadınları destekleyen, güçlendiren çalışmalarda yer almaya kadının toplumsal hayatta kendini tam anlamıyla ifade ettiği projeler hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.” 

