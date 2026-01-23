Başkan Tutdere kriz merkezinde: Adıyaman’da kar nöbeti gece boyu sürdü

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şehirde etkili olan kar yağışıyla birlikte Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Kriz Koordinasyon Merkezi’nin başına geçti. Gece yarısını geçmesine karşın çalışmaları anbean takip eden Başkan Tutdere, ekiplerin sahadaki operasyonlarını bizzat kontrol etti Kar yağışının başlamasıyla birlikte teyakkuza geçme talimatı veren Başkan Tutdere, Kriz Koordinasyon Merkezi’nde müdürlerle bir araya gelerek sahadaki son durumu analiz etti. 18 araç ve 151 personelden oluşan dev kadronun dijital sistemler ve telsiz ağları üzerinden takibini yapan Başkan Tutdere, hastane yolları ve ana arterlerin açık tutulması için stratejik yönlendirmelerde bulundu.

‘HEMŞEHRİLERİMİZ UYURKEN BİZ GÖREV BAŞINDAYIZ’

Çalışmaların sürdüğü koordinasyon merkezinde bir açıklama yapan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, gece mesaisinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Saatler 00.00’ı göstermesine rağmen biz buradayız, görevimizin başındayız. Adıyaman’da şu an itibarıyla kapalı bir ana arterimiz yok. Ekiplerimiz şehrin her noktasında, özellikle İndere bölgesinde teyakkuz halinde. Amacımız, hemşehrilerimizin sabah uyandıklarında güvenli ve açık yollarla karşılaşmasıdır. Karla mücadele operasyonumuz, fırtına etkisini yitirene kadar aynı ciddiyetle sürecek."