Başkan Ural, iftar çadırında yurttaşlarla oruç açtı

Tokat Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural, Turhal Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında Turhallı yurttaşlarla bir araya gelerek birlikte oruç açtı. Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu yansıtan buluşmada vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşan Başkan Ural, masaları tek tek dolaşarak hayırlı iftarlar diledi ve yurttaşlarla sohbet etti. İftar programı kapsamında Başkan Ural, eşi Hatice Ural ile birlikte vatandaşlara yemek ikramında bulundu. Vatandaşlarla yakından ilgilenilen programda samimi görüntüler ortaya çıktı. Programda konuşan Başkan Ural, “Ramazan, paylaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği bir zaman. Aynı sofrada buluşmak, hemşehrilerimizle gönül bağımızı güçlendiriyor. Bu birlik ruhunu hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bu yıl Turhal’da bir ilk yaşandı. İlçede biri merkezde, diğeri ise Millet Bahçesi içerisinde kurulan ikinci çadırla birlikte toplam iki noktada iftar sofraları oluşturuldu. Toplam 2 bin kişilik kapasiteye ulaşan çadırlar, Ramazan boyunca yüzlerce yurttaşı aynı sofrada buluşturuyor.