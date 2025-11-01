Belediye şirketi vergi rekortmeni oldu

Kırıkkale Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş., Kırıkkale’deki önde gelen firmalar arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Şirket elde ettiği yüksek vergi matrahı ile kentin vergi rekortmenleri listesine girdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, başarının belediye yönetiminde uygulanan şeffaf ve disiplinli mali politikanın bir sonucu olduğunu belirtti.

‘KIRIKKALE’NİN BAŞARISIDIR’

Başkan Önal, Personel A.Ş.’nin vergi rekortmenleri arasında yer almasından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Kırıkkale Belediyesi olarak sadece hemşehrilerimize hizmet etmekle kalmıyor, aynı zamanda şehrimizin ekonomik gelişimine de öncülük ediyoruz. Personel A.Ş.’mizin Türkiye’nin önde gelen vergi mükellefleri listesinde yer alması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu, doğru planlama, şeffaf yönetim ve liyakate verdiğimiz değerin somut bir kanıtıdır.

Ödediğimiz her vergi, yeniden milletimize hizmet olarak dönecektir. Bu başarı yalnızca şirketimizin değil, tüm Kırıkkale’nin başarısıdır. Şirketimizin tüm çalışanlarını ve yöneticilerini tebrik ediyor, Kırıkkale’mizi ekonomik ve sosyal her alanda daha yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.”