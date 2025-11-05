Berlin ile Mezitli arasında kardeşlik bağları güçleniyor

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, kardeş belediye Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesi’nden gelen Alman heyeti Mezitli’de ağırladı. Belediye Başkan Yardımcısı ve Gençlik ile Sağlık Daireleri Başkanı Bay Oliver Schworck öncülüğündeki heyet, kentte bir dizi temas ve incelemede bulunarak iki belediye arasındaki dostluk ve iş birliği bağlarını güçlendiren görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında iki belediye arasında gençlik, spor, kültür ve sosyal hizmetler alanlarında yürütülebilecek ortak projeler üzerine verimli görüşmeler yapıldı. Ziyarette Mezitli Belediyesi’nin gençlere yönelik hazırladığı proje heyet tarafından incelenerek iş birliği çalışmalarına yönelik adımlar atıldı. Heyet, Mezitli’deki Mutlu Yaşam Merkezi, Sanat Çarşısı, Davultepe’de gençlik merkezi olarak planlanan Adem Gök Stadı ve Aktif Yaşam Merkezi, dezavantajlı kırsal mahalleler ve yatırım yapılabilecek eğitim alanları gibi bölgelerde incelemelerde bulunarak yapılabilecek ortak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Birçok ziyarete Başkan Tuncer’de eşlik etti. Berlin heyeti, Mezitli’deki misafirperverlikten ve kentteki gençlik ve spora yönelik adımlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kardeş belediyeleriyle sürekli etkileşim ve proje paylaşımının önemine vurgu yaptı.

'MEZİTLİ–BERLİN İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR, YENİ PROJELER YOLDA'

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “ BerlinTempelhof-Schöneberg Belediyesi ile yıllardır süregelen güçlü bir kardeşlik bağımız var. Bu bağı, projeler ve ortak çalışmalarla daha da güçlendirmek istiyoruz. Özellikle gençlerimizin spor, eğitim ve kültür alanlarında gelişimini destekleyecek adımlar atmak önceliklerimiz arasında. Misafirlerimizi Mezitli’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Bu tür uluslararası iş birlikleri, kentimizin vizyonuna katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı. Heyet çeşitli proje ve iş birliği görüşmelerinin ardından Berlin’e döndü.