Beşikdüzü Belediye Başkanı Erdem ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi

2.03.2026 11:44:00
Cumhuriyet/Ankara
Trabzon'da Beşikdüzü Muhtarlar Derneği'nin düzenlediği iftara katılan Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşları olduğunu belirterek, iş birliği vurgusu yaptı.

Beşikdüzü Muhtarlar Derneği tarafından ilçede iftar programı düzenlendi. Programa Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem’in yanı sıra mahalle muhtarları, siyasi parti ilçe başkanları ve kurum müdürleri de katılım sağladı.

Programda, ilçenin gelişimi ve mahallelerin ihtiyaçları üzerine tartışmalarda bulunuldu. Başkan Erdem, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşları olduğunu belirterek, iş birliği vurgusu yaptı. Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, organizasyondaki emeği nedeniyle Muhtarlar Derneği Başkanı Seçkin Uzun'a teşekkür etti.

