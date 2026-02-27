Trabzon Beşikdüzü Belediyesi “Yenidoğan Destek Paketi”ni ailelere ulaştırmaya başladı. İlçede dünyaya gelen bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan destek paketlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Dünyaya gözlerini açan minik mucizelerinizi karşılamak için yeri doğan bebeklerimize özel olarak hazırladığımız "Beşikdüzü'ne Hoşgeldin Bebek" paketimizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" denildi.
Beşikdüzü Belediyesinden yenidoğan destek paketi
27.02.2026 11:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
