Beşikdüzü Belediyesinden yenidoğan destek paketi

27.02.2026 11:34:00
Cumhuriyet/Ankara
Beşikdüzü Belediyesi ilçede dünyaya gelen bebekler için “Yenidoğan Destek Paketi”ni ailelere ulaştırmaya başladı.

Trabzon Beşikdüzü Belediyesi “Yenidoğan Destek Paketi”ni ailelere ulaştırmaya başladı. İlçede dünyaya gelen bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan destek paketlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Dünyaya gözlerini açan minik mucizelerinizi karşılamak için yeri doğan bebeklerimize özel olarak hazırladığımız "Beşikdüzü'ne Hoşgeldin Bebek" paketimizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" denildi.

