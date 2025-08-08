Bodrum yaz söyleşileri devam ediyor

Bodrum Belediyesi, bölge tarihini tanıtmak amacıyla düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi.

Bodrum’un zengin kültürel mirasını tanıtma ve bu değerlere sahip çıkma vizyonuyla sürdürülen kültür etkinlikleri, açık hava yaz söyleşisi ile devam etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından organize edilen söyleşide, Kedreai (Sedir Adası) Antik Kenti kazı başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Zeynep Yıldız, “Kedreai (Sedir Adası): Kıyı Karia’da Bir Ada Yerleşimi” başlıklı sunumuyla yer aldı. Dibeklihan Kültür ve Sanat Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Antik Karia kıyısında önemli bir ada yerleşimi olan Kedreai Antik Kenti’nde sürdürülen arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları, güncel veriler ve görseller eşliğinde anlatıldı. Kazı başkanı Yıldız, kentin tarihsel süreci, kutsal yapıları, yaşam izleri ve bölgenin arkeolojik, doğal sit ve özel çevre koruma alanı olarak taşıdığı önem hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

Açık havada tarihsel bilgilerle buluşan katılımcılar, Bodrum Belediyesinin kültürel mirasa sahip çıkma ve tanıtma konusundaki çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.