Borçka’da tiyatro: sahnelerin olmadığı yerde sahneler kuruldu

Dördüncü kez düzenlenen Uluslararası Borçka Tiyatro Festivali, pazar günü sona erecek. Tiyatro sahnesi bile bulunmayan bu ilçede, sokaklar, meydanlar, kreşler, pazar yerleri ve kooperatif avluları birer sahneye dönüşüyor.

Festivalin bu yılki teması, “İyileşmek için tiyatro. Özgürleşmek için tiyatro. Yaşamak için tiyatro.”

Hafta boyunca program çocuklar için kukla gösterileri, Filistinli sanatçıların savaş koşullarında sanat üzerine atölyeleri, gençlerin “Borçka’dan Danimarka’ya Tiyatro Yolculuğu” söyleşileri, müzikli oyunlar, konserler, sahneler arasında kurulan köprülerle dolu dolu geçti.

BGST Tiyatro’nun “Zabel” oyunu, soğuk bir akşamda Borçka Belediye Meydanı’nda 600’ü aşkın seyirci tarafından izlendi. Kadın direnişinin sesi olan Zabel Yesayan’ın hikâyesi, nefeslerin buğusuyla ısındı.