Bulancak Belediyesi’nden enerjide stratejik hamle

Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen Türkiye Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (PUMREP) kapsamında, Bulancak Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan 1.092,24 kWp / 1.000 kWe Güneş Enerji Santrali ile BULASKİ’ye ait 1.911,42 kWp / 1.560 kWe Güneş Enerji Santrali projelerine ilişkin Çevresel ve Sosyal dokümanlar hazırlandı.

Dokümanlar, İngilizce ve Türkçe versiyonlarıyla Bulancak Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yayımlanırken, aynı duyuru Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi internet sitesinde de paylaşıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, belediye tarafından bir süredir titizlikle yürütülen proje ile yenilenebilir enerji üretimi alanında önemli ve öncü bir adım atıldığını belirtti. Başkan Sıbıç, proje sayesinde belediyenin elektrik giderlerinin karşılanmasının ve üretim fazlasıyla gelir elde edilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde projelendirilen yatırımın planlı ve başarılı bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Başkan Sıbıç, çevresel ve sosyal dokümanların her iki belediyenin internet sitesinde yayımlandığını ve projenin ihale aşamasına gelindiğini kaydetti. Sürece verdikleri destekten dolayı Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e teşekkür eden Sıbıç, geçirdiği ameliyat nedeniyle de geçmiş olsun dileklerini iletti.

"BELEDİYEMİZE YENİ BİR GELİR KALEMİ KAZANDIRACAĞIZ"

Bulancak Belediyesi’nin yenilenebilir enerji alanındaki bu yenilikçi girişiminin, orta ve uzun vadede hem belediyeye hem de ilçeye önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Başkan Sıbıç, “En büyük enerji giderimiz içme suyu temini kaynaklıdır. Pazaryeri’nde kurulan Güneş Enerji Santrali devreye alındığında bu gideri ortadan kaldıracak, aynı zamanda üretim fazlasıyla belediyemize yeni bir gelir kalemi kazandıracağız. Projemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.