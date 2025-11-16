Bulancak’ta Sahne Sanatları Fakültesi Protokolü imzalandı

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Giresun Üniversitesi ile yürütülen iş birliği kapsamında Sahne Sanatları Fakültesi protokolünü imzaladıklarını duyurdu. Başkan Sıbıç, “Protokolümüzü imzaladık, Sahne Sanatları Fakültemiz Bulancak’ımıza hayırlı olsun. Belediyemiz tarafından yapımı büyük ölçüde tamamlanan binamız, önümüzdeki bahar döneminde eğitim ve öğretime ev sahipliği yapacak” dedi. Sıbıç, konuşmasında “Fakültemiz yalnızca öğrencilerimize değil, belediyemiz ve resmi kurumlarımızın da kullanımına açık olacak şekilde planlandı. Bu adım, ilçemizde eğitim, kültür ve sanatın daha güçlü bir zeminde buluşmasını sağlayacak; gençlerimiz için yeni bir ufuk, Bulancak için ise kalıcı bir kazanım olacak. Bu güzel iş birliği sürecinde desteklerini esirgemeyen Giresun Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can’a, Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürümüz Oktay Karaman’a, Meslek Yüksekokulu Müdürü Kenan Yanmaz’a ve emeği geçen tüm akademik kadroya teşekkür ediyorum. Eğitim, kültür ve sanatla büyüyen bir Bulancak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. İmza töreninde konuşma yapan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can da, Sıbıç’a teşekkür etti.