Çankaya Belediyesi barınak kapasitesini arttırdı

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde "3. Etap" çalışmaları tamamlandı. Yeni merkezin kapasitesi 500'den 1500'e çıkarıldı. Belediye ekipleri, merkezdeki padok alanı yapımı ve asfalt serim çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak; sokak hayvanlarının daha güvenli ve konforlu şartlarda yaşamalarını sağlayacak son etabı da bitirdi.

‘BİR YILDAN KISA SÜREDE TAMAMLADIK’

Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki çalışmalara ilişkin bilgi veren Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Çankayalılara barınak için verdikleri sözü kısa sürede yerine getirdiklerini söyledi. Güner, “Bir yıldan kısa sürede barınağımızı yeniledik, kapasitesini artırdık, modernize ettik. Yaklaşık 500 sokak hayvanı barınabilirken bu sayıyı 1000’e çıkardık. Tamamladığımız 3. etap çalışmasıyla da kapasiteyi 1500’e çıkardık. İçinde herkesin gelip memnun kaldığı, 'Gayet iyi bakılıyor' kanaatine vardığı, bir alan oluşturduk” dedi.

‘KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN’

Barınakla ilgili iyileştirme sürecinin devam ettiğini belirten Başkan Güner, şöyle devam etti:

“Hayvan severler ve sahiplenme amacıyla gelen herkes barınağımıza gelip gözlem yapabiliyor, gezebiliyor; sokak hayvanlarımızın hangi koşullarda bakıldığını görebiliyor. Hayvanları tek tek hapsetmiyoruz. Her mahallede birlikte uyum içinde yaşayan sokak hayvanlarını alıp, yine kendi mahallelerinden hayvanlarla birlikte olabilecekleri şekilde, en geniş yaşam alanlarında bir araya getiriyoruz. Hem birbirlerine alışık oldukları için zarar vermiyorlar hem de hareket kabiliyetlerinin daha iyi olduğu alanlarda yaşamalarını sağlıyoruz. Yeni genişlettiğimiz alanla birlikte, hayvanların zaman zaman daha geniş şekilde dolaşabilecekleri bir oyun alanı gibi yerler de yapıyoruz. Onları da düşünüyoruz. Kimsenin bu konuda şüphesi veya endişesi olmasın.”