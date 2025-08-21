Çankaya Belediyesi'nden yurttaşlara 'evde temizlik' desteği

Çankaya Belediyesi’nin örnek sosyal belediyecilik hizmetlerinden Evde Temizlik, yaş almış ve özel gereksinimli yurttaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Evde Temizlik Hizmetinden tek başına yaşayan, engelli ve kimsesi olmayan Çankayalılar yararlanabiliyor. Başvuruda bulunan yurttaşların evi düzenli aralıklarla temizleniyor.

HİZMETTEN YARARLANMA KOŞULLARI

Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince verilen hizmet, yalnızca 75 yaş ve üzeri yalnız yaşayanlarla, yüzde 70 ve üzeri engeli bulunan vatandaşlara sunuluyor. Ayrıca hizmetten faydalanacak kişinin üzerine yalnızca bir taşınmazın kayıtlı olması ve hanedeki kişi başına düşen gelirin brüt asgari ücret seviyesinde olması gerekiyor.

Hizmetten yararlanmak isteyen Çankayalılar, 444 06 01 numaralı telefondan bilgi alabiliyor ve başvuruda bulunabiliyor.

HEKESE EŞİT HİZMET

Çankaya Belediyesi’nin siyasi görüşü ne olursa olsun herkese eşit mesafede hizmet götürdüğünü ve ihtiyaç sahiplerine öncelik verdiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Güner, “Sosyal belediyecilik anlayışımıza ve dünya görüşümüze göre biz kim olduğuna bakmaksızın hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hem evde temizlik, hem de sağlık ve bakım hizmetlerimizle her zaman komşularımızın yanındayız" diye konuştu.