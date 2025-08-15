Çankaya’dan geleceğe yatırım: 16. kreşin temeli atıldı

Çankaya Belediyesi, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde modern bir gündüz bakımevinin temelini attı. Törene Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP milletvekilleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Güner, 1,5 yılda kaynaklarını artırarak birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Atılan bu temel, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında çağdaş nesillerin temelidir” dedi. Çankaya’da 15 kreşin 1700 çocuğa hizmet verdiğini hatırlatan Güner, gece kreşi ve ekolojik kreş gibi farklı modellerle ailelere destek olduklarını söyledi.

Çankaya’da gençlik merkezleri, Çankafeler, Atatürk Kültür Merkezi, emekli lokalleri ve öğrenci yurdu gibi projelerin hızla ilerlediğini vurgulayan Güner, “Her türlü zorluğa rağmen Cumhuriyet’e, demokrasiye ve Atatürk’ün devrimlerine sahip çıkacağız” dedi.

ABB Başkanı Yavaş da halkçı belediyecilik anlayışının Ankara’da karşılık bulduğunu ifade ederek, “Ankara’nın yüzde yüz mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni gündüz bakımevi, 100 çocuk kapasiteli, 5 sınıf, 2 uyku odası, yemekhane, çok amaçlı salon, etkinlik odası ve güvenli oyun alanlarıyla hizmet verecek.