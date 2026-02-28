Çaycuma'da Kordon boyu projesinde ilk adım atıldı.

Zonguldak Çaycuma'da kenti ırmakla barıştırmayı hedefleyen 5 kilometrelik “Kordon Boyu Projesi”nde ilk adım atıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çaycuma Köprüsü ile Karamusa TOKİ kavşağı arasındaki bin 600 metrelik ilk etabın 400 metrelik yol betonunu dökerek projeye başladı.

Proje tamamlandığında Karamusa’dan Pehlivanlar Kent Ormanı’na kadar uzanan 5 kilometrelik hat; sadece bir yol değil; yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, seyir terasları ve geniş yeşil alanlarıyla bir rekreasyon alanı olacak.

ÇAYCUMA, FİLYOS IRMAĞI İLE YENİDEN KUCAKLAŞACAK

Uygulamanın ırmağın doğu ve batı sahilinde hayata geçirilmesiyle Çaycuma, Filyos Irmağı ile adeta yeniden kucaklaşacak. Yapılacak aydınlatmayla ışıl ışıl bir görünüm de kazanacak kordon boyunda, İstanbul Boğazı’nı aratmayacak görüntüler ortaya çıkacak.

“ÇAYCUMA’NIN YARINLARI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, şunları söyledi:

“Çaycuma’nın yarınları için çok önem taşıyan bir projeye daha başladık. 5 kilometrelik Kordon Boyu Proje’mizin ilk etabını yapıyoruz. Sahil; araç, yaya ve bisiklet yolları, seyir terasları, oturma grupları ve yeşil alanlarla tam bir kordon boyu görünümü kazanacak. Zaten halkımızın olan sahili, halkımızın kullanabileceği şekilde düzenleyerek Çaycuma’yı ırmakla kucaklaştırıyoruz. Çaycuma hem yeni bir yaşam alanı hem de yeni bir ulaşım aksı kazanıyor. Kentin geleceği açısından da son derece önemli olan bu projeyi bu aşamaya getiren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”